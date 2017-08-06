Две реки светящихся людей в ночи: на фестивале Arenaland пройдут забеги и велозабег со светодиодами

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В рамках фестиваля Arenaland пройдут кроссовые и велозабеги, где участники будут украшены светодиодами. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Казань Арена».

«У нас есть такая идея. Будет проходить единовременный старт на кроссовый пятикилометровый маршрут и “Ночной велофест“, и мы хотим всех мотивировать, чтобы было больше светящихся элементов на одежде и на велосипедах. Представьте, ночью две реки светящихся людей», – рассказал генеральный директор «Казань Арены» Радик Миннахметов.

Кроссовый забег будет проходить вокруг стадиона, а маршрут велофеста пройдет по объектам, имеющим отношение к рабочим профессиям, в честь проведения в Казани чемпионата мира по стандартам WorldSkills.

Для участников основных забегов вокруг стадиона доступны дистанции в один, 5 и 10 километров. Первый старт на один километр запланирован на 22.15, а спустя 30 минут стартуют участники забега на 5 километров. Спортсмены, выбравшие дистанцию в 10 километров, смогут стартовать в 00.30 21 июля.

Велозабеги стартанут в 22.45, дистанция для всех одинаковая – 30 километров.

При этом в ночном велозабеге смогут принять участие и дети, но только при сопровождении взрослых.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.