Òàòàð-èíôîðì

17 èþëÿ 2019, 13:26

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë Êàçàíñêèé ôèëèàë ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè»

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë Êàçàíñêèé ôèëèàë ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè»

Ôîòî: tatarstan.ru

Çäàíèå Êàçàíñêîãî ôèëèàëà ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» òàêæå îñìîòðåë íà÷àëüíèê Ãëàâãîñýêñïåðòèçû Ðîññèè Èãîðü Ìàíûëîâ.

(Êàçàíü, 17 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë Êàçàíñêèé ôèëèàë ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè», ãäå îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé ñåêòîðà ïðèåìêè è îñìîòðåë çàë ïåðåãîâîðîâ. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè.

Âìåñòå ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÒ ïîìåùåíèÿ çäàíèÿ Êàçàíñêîãî ôèëèàëà ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» îñìîòðåë íà÷àëüíèê Ãëàâãîñýêñïåðòèçû Ðîññèè Èãîðü Ìàíûëîâ. Òàê, îíè ïîáûâàëè â îòäåëå êîìïëåêñíîé ýêñïåðòèçû, îòäåëå ïðîâåðêè ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüñòâà è äðóãèõ.

ÐŸÐ¾ÑÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÑ‡Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ &quot;Ð“Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐºÑÐ¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ñ‹&quot;Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÐµÐ¼ Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ ÐœÐ°Ð½Ñ‹Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„Ð¸Ð»Ð¸Ð°Ð»Ð° Ð¤ÐÐ£ &quot;Ð“Ð»Ð°Ð²Ð³Ð¾ÑÑÐºÑÐ¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸&quot;

Èãîðü Ìàíûëîâ íà ñîâåùàíèè, ïðîøåäøåì â ôèëèàëå, ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåãîäíÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü ñòðàíû ïîëó÷èëà ìîùíûé âûçîâ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ âîçâîäèòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ. «Îáúåì êàïâëîæåíèé ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ïî âñåì íàöïðîåêòàì - äîìèíèðóþùàÿ ÷àñòü âñåõ èíâåñòèöèé», - îòìåòèë îí.

Òàêæå íà îáñóæäåíèå áûëè âûíåñåíû âîïðîñû ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüíîãî ðûíêà.

ÐŸÐ¾ÑÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÑ‡Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ &quot;Ð“Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐºÑÐ¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ñ‹&quot;Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÐµÐ¼ Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ ÐœÐ°Ð½Ñ‹Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„Ð¸Ð»Ð¸Ð°Ð»Ð° Ð¤ÐÐ£ &quot;Ð“Ð»Ð°Ð²Ð³Ð¾ÑÑÐºÑÐ¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸&quot;
 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèíòðàíñ Ðîññèè ïîääåðæàë ñòðîèòåëüñòâî ïëàòíîé ñêîðîñòíîé òðàññû Ìîñêâà – Êàçàíü
Íîâîñòè äíÿ
14:32
Äåñÿòûé ïî ñ÷åòó ÌÔÖ â Êàçàíè îòêðûëñÿ â æèëîì êîìïëåêñå «Ñàëàâàò Êóïåðå»

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â íîâîì îôèñå «Ìîè äîêóìåíòû» â äåíü áóäóò îáñëóæèâàòü äî 150 ÷åëîâåê.

14:25
Ñëåäêîì Êðûìà âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî ïîñëå ìàññîâîãî îòðàâëåíèÿ äåòåé â ëàãåðå «Ëó÷èñòûé»

Ñåé÷àñ ñëåäîâàòåëè âûÿñíÿþò âñå îáñòîÿòåëüñòâà ñëó÷èâøåãîñÿ.

14:22
Äâå ðåêè ñâåòÿùèõñÿ ëþäåé â íî÷è: íà ôåñòèâàëå Arenaland ïðîéäóò çàáåãè è âåëîçàáåã ñî ñâåòîäèîäàìè

Îðãàíèçàòîðû çàáåãîâ ïðèçûâàþò ó÷àñòíèêîâ óêðàñèòü ñåáÿ è ñâîè âåëîñèïåäû íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëàìïî÷åê.

14:10
Ìèíòðàíñ Ðîññèè ïîääåðæàë ñòðîèòåëüñòâî ïëàòíîé ñêîðîñòíîé òðàññû Ìîñêâà – Êàçàíü

Â âåäîìñòâå óâåðåíû, ÷òî âîçâåäåíèå íîâîé äîðîãè öåëåñîîáðàçíåå ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùåé òðàññû Ì7 «Âîëãà».

14:06
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ WorldSkills â Êàçàíè óñèëÿò ðàáîòó ñàíèòàðíî-êàðàíòèííîãî ïóíêòà

Ãîñòåé ñòîëèöû Òàòàðñòàíà áóäóò ïðîâåðÿòü äèñòàíöèîííûì òåïëîâèçîðíûì îáîðóäîâàíèåì.

14:05
Ìèíìîëîäåæè ÐÒ: Ïðè÷èíîé îòðàâëåíèÿ äåòåé â ëàãåðå â Êðûìó ìîã ñòàòü ñàëàò

Êàê óñòàíîâèëè â Ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êðûìó è Ñåâàñòîïîëþ – ïðè÷èíîé îòðàâëåíèÿ äåòåé ñòàëà âñïûøêà íîðîâèðóñà.

13:58
Äåâóøêè â íàðÿäíûõ ïëàòüÿõ è ñ öâåòàìè ïðîêàòÿòñÿ ïî óëèöàì Êàçàíè íà âåëîñèïåäàõ

Ïîáåäèòåëåé îïðåäåëÿò ó òåàòðà Ã. Êàìàëà â íîìèíàöèÿõ «Ñàìûé ìîðñêîé îáðàç», «Ñàìûé íåîæèäàííûé îáðàç», «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ ìîðÿ÷êà íà âåëîñèïåäå».

13:50
Çàâîåâàâøèé «çîëîòî» Óíèâåðñèàäû â Íåàïîëå òàòàðñòàíåö ðàñêðèòèêîâàë îðãàíèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ

Ïî ñëîâàì ïëîâöà Åãîðà Êóèìîâà, îðãàíèçàòîðñêèé ïðîâàë èòàëüÿíöåâ îìðà÷èë äëÿ íåãî ïîáåäó.

13:42
Êàçàíñêèé çîîáîòñàä âåäåò ïåðåãîâîðû î ïðèîáðåòåíèè àíòèëîï êóäó

Àíòèëîïû ïîñåëÿòñÿ â àôðèêàíñêîì óãîëêå çîîáîòñàäà — «Ðåêå Çàìáåçè».

13:41
Â Êàçàíè âîäèòåëü «ÃÀÇåëè» ñáèë 17-ëåòíþþ äåâóøêó, âûëåòåâ íà «êðàñíûé» ñâåò

Äåâóøêà ïîëó÷èëà ìíîãî÷èñëåííûå òðàâìû è íà êàðåòå ñêîðîé ïîìîùè áûëà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó.

13:32
Ìèííèõàíîâó è ãåíäèðåêòîðó Ðîñàòîìà âðó÷èëè õîêêåéíûå êëþøêè «ÇàðÿÄ»

Â êà÷åñòâå ñîâëàäåëüöà ïðåäïðèÿòèÿ Ðîñàòîì áóäåò ñîçäàâàòü íîâûå ïðîäóêòû ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïîçèòîâ: óäî÷êè, êîíüêè, âåëîñèïåäû, øëåìû è òàê äàëåå.

13:26
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë Êàçàíñêèé ôèëèàë ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè»

Çäàíèå Êàçàíñêîãî ôèëèàëà ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» òàêæå îñìîòðåë íà÷àëüíèê Ãëàâãîñýêñïåðòèçû Ðîññèè Èãîðü Ìàíûëîâ.

13:18
Íàáåðåæíóþ Êàçàíêè ìåæäó Êèðîâñêîé äàìáîé è ìîñòîì Ìèëëåíèóì áëàãîóñòðîÿò ê îñåíè ýòîãî ãîäà

Íàêàíóíå Ïðåçèäåíòó ÐÒ Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó åãî ïîìîùíèê Íàòàëèÿ Ôèøìàí-Áåêìàìáåòîâà ïðåäñòàâèëà ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà íàáåðåæíîé.

13:11
Â Íèæíåêàìñêîì ðàéîíå çàäåðæàëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé îãðàáèë 24 äîìà â ðàéîíå Êîðàáåëüíîé Ðîùè

Ñ ìàÿ ïî èþëü çëîóìûøëåííèê ïðîíèêàë â ëåòíèå äîìèêè è âûíîñèë îòòóäà èíñòðóìåíòû è áûòîâóþ òåõíèêó.

13:06
Íà áåðåãó Êàçàíêè ïëàíèðóþò ñîçäàòü îñîáî îõðàíÿåìóþ çîíó äëÿ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé èç Êðàñíîé êíèãè

Ðåêðåàöèîííàÿ òåððèòîðèÿ âáëèçè óë. Ãàâðèëîâà ïîÿâèëàñü íà îáíîâëåííîì ãåíïëàíå Êàçàíè.

12:56
Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î ãðîçå ñ óñèëåíèÿìè âåòðà â Òàòàðñòàíå

Ïîðûâû âåòðà áóäóò äîñòèãàòü 15-18 ì/ñ.

12:48
Ðàçðàáîòêà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Êàçàíè îáîøëàñü â 85 ìëí ðóáëåé

Äîðàáîòàííûé ïðîåêò ãåíïëàíà ãîðîäà áóäåò îïóáëèêîâàí 18 èþëÿ â Ñáîðíèêå äîêóìåíòîâ.

12:43
Äâîå êàçàíñêèõ ìîòîöèêëèñòîâ ïîñòðàäàëè â ÄÒÏ ñ èíîìàðêîé è «ÃÀÇåëüþ»

Àâàðèè ïðîèçîøëè â îäèí äåíü íà Àäåëÿ Êóòóÿ è íà Ãàâðèëîâà.

12:40
Íà ôåñòèâàëü Arenaland â Êàçàíè êóïèëè íà ÷åòâåðòü áîëüøå áèëåòîâ, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó

Òðè êðóïíûõ íàïðàâëåíèÿ è 30 ïëîùàäîê îáúåäèíèò ôåñòèâàëü íà òåððèòîðèè «Êàçàíü Àðåíû».

12:24
Â îáíîâëåííîì ãåíïëàíå Êàçàíè æèòåëÿì ïðåäëîæàò òðè âàðèàíòà äîðîã â Äåðáûøêàõ

Íîâàÿ äîðîæíàÿ ñåòü â ïåðñïåêòèâå ðåøèò ïðîáëåìó ñ ïðîáêàìè íà òðàññå Ì7, ïåðåõîäàõ ÷åðåç Êàçàíêó è óëèöå Ìèðà.

12:21
Ïðîêóðàòóðà Åâïàòîðèè ïðîâåðèò ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé â ëàãåðå, ãäå îòðàâèëèñü äåòè èç ÐÒ

Ïðîâåðêå ïîäëåæèò ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê óñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ îðãàíèçàöèé îòäûõà, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ïèòàíèÿ.

12:20
Íà Äåòñêîé áàðàõîëêå â Ëÿäñêîì ñàäó êàçàíöàì ðàññêàæóò, êàê ïîäàðèòü íîâóþ æèçíü ñòàðûì èãðóøêàì

Íà áàðàõîëêó ìîæíî ïðèíåñòè íàñòîëüíûå èãðû, îäåæäó, íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà è äðóãèå äåòñêèå âåùè.

12:11
Æèòåëüíèöà Êàçàíè ïîëó÷èëà òðàâìó â àâòîáóñå, â êîòîðûé âðåçàëñÿ «ÊÀÌÀÇ»

ÄÒÏ ïðîèçîøëî â÷åðà äíåì íà ïðîñïåêòå ßìàøåâà.

12:08
Æèòåëè Êàçàíè ìîãóò îáñóäèòü ãåíïëàí ñòîëèöû Òàòàðñòàíà â Èíòåðíåòå

Ïîäàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ æèòåëè ãîðîäà ìîãóò â ýëåêòðîííîì âèäå ñ 29 èþëÿ ïî 1 àâãóñòà.

12:00
Êàðèíà Øêëÿð: «Ìîþ ìåäàëü Óíèâåðñèàäû óêðàëè â Èòàëèè»

Ñïîðòñìåíêà çàâîåâàëà «áðîíçó» â ïðûæêàõ ñ òðåõìåòðîâîãî òðàìïëèíà.

Ñîáûòèÿ