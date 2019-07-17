(Êàçàíü, 17 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë Êàçàíñêèé ôèëèàë ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè», ãäå îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé ñåêòîðà ïðèåìêè è îñìîòðåë çàë ïåðåãîâîðîâ. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè.
Âìåñòå ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÒ ïîìåùåíèÿ çäàíèÿ Êàçàíñêîãî ôèëèàëà ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» îñìîòðåë íà÷àëüíèê Ãëàâãîñýêñïåðòèçû Ðîññèè Èãîðü Ìàíûëîâ. Òàê, îíè ïîáûâàëè â îòäåëå êîìïëåêñíîé ýêñïåðòèçû, îòäåëå ïðîâåðêè ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüñòâà è äðóãèõ.
Èãîðü Ìàíûëîâ íà ñîâåùàíèè, ïðîøåäøåì â ôèëèàëå, ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåãîäíÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü ñòðàíû ïîëó÷èëà ìîùíûé âûçîâ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ âîçâîäèòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ. «Îáúåì êàïâëîæåíèé ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ïî âñåì íàöïðîåêòàì - äîìèíèðóþùàÿ ÷àñòü âñåõ èíâåñòèöèé», - îòìåòèë îí.
Òàêæå íà îáñóæäåíèå áûëè âûíåñåíû âîïðîñû ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüíîãî ðûíêà.