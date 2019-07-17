На берегу Казанки планируют создать особо охраняемую зону для животных и растений из Красной книги

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Зеленый участок возле Казанки на ул. Гаврилова отмечен в обновленном генплане столицы Татарстана как рекреационная зона, и в будущем эту территорию планируют сделать особо охраняемой, рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова.

«[В генплане] все рекреационные зоны зеленого цвета, но у них разное назначение. Есть особо охраняемые природные зоны — наиболее "жесткие" территории. На Гаврилова мы предлагаем создание такой зоны, чтобы потом можно было создать особо охраняемую территорию и надлежащим образом обеспечить режим тем краснокнижным животным и растениям, о которых экологи очень часто говорят и переживают», — сообщила Латыпова.

Кстати, территорию вокруг Чаши на генплане Казани так же отметили как рекреационную, а значит на ней в будущем могут разбить пляж, парк или сквер.

Ранее стало известно, что новый вариант генерального плана Казани вынесут на общественное обсуждение.

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