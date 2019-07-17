В Нижнекамском районе задержали мужчину, который ограбил 24 дома в районе Корабельной Рощи

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе задержали мужчину, который грабил дома в Корабельной Роще, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В процессе следствия полицейские выяснили, что злоумышленник разбивал стекла, взламывал замки и проникал в садовые домики, откуда похищал имущество. Все преступления совершались с мая по июль, а предметами посягательств становились электроинструменты и бытовая техника», – рассказали в полиции.

Правоохранителям удалось установить причастность злоумышленника к 24 эпизодам.

Злоумышленником оказался 35-летний житель Новошешминского района. Автомобиль, на котором он ехал после очередной кражи, был остановлен полицейскими на посту весового контроля.

Сейчас полиция расследует дополнительные эпизоды деятельности мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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