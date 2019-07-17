Набережную Казанки между Кировской дамбой и мостом Миллениум благоустроят к осени этого года

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани к осени текущего года планируется завершить благоустройство набережной Казанки между Кировской дамбой и мостом Миллениум. Накануне Президенту РТ Рустаму Минниханову его помощник Наталия Фишман-Бекмамбетова представила проект благоустройства набережной, сообщают авторы проекта – Orchestra Design из Санкт-Петербурга и творческая группа мэрии Казани.

На участке Кремлевский мост — Кировская дамба появятся террасы с зеленым амфитеатром и пространствами для отдыха: посетители смогут позагорать на зеленых газонах или понаблюдать за рекой и природой. У парадной лестницы НКЦ, спускающейся к воде, также появится амфитеатр с небольшой платформой для выступлений и наблюдения за рекой.



На нижней набережной у Хрущевского пирса возводят событийную площадь. Пешеходный променад вдоль воды свяжет новую набережную с существующей Кремлевской набережной.





На опорах Кремлевского моста и моста Миллениум нанесут граффити.



Попасть на набережную можно будет и с улицы Подлужной: здесь обустроят удобные пешеходные проходы, а на входе установят сухие фонтаны, которые будут подсвечиваться.





У моста Миллениум возведут экстрим-парк. По проекту он должен стать самым большим комплексом из всех существующих аналогов в России. Планируется, что финал чемпионата мира по памп-треку в 2020 году состоится именно в новом парке. В рамках первой очереди в экстрим-парке появится скейт-парк, памп-трек, воркаут и паркур зоны, а также площадки для стритбола.





Для поддержания современного дизайна экстрим-парка и связи с участком набережной Кремлевский мост — Кировская дамба дизайнеры решили провести светильники-болларды и высокие минималистичные опоры освещения, которые расположатся в зеленой зоне прогулочного променада.

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