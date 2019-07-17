(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Казанский зооботсад ведет переговоры о приобретении антилоп куду, сообщается на странице зооботсада в соцсети Instagram.

О том, что в настоящий момент идет финальная часть переговоров по приобретению для «Реки Замбези» антилоп куду, пресс-служба организации рассказала в сообщении, описывающем «Один день из жизни антилоп». Из него желающие могут узнать о том, как приехали и обосновались в Казанском зооботсаду другие африканские обитатели — антилопы гну.

Антилопа куду или большой куду — это антилопа голубовато- или желтовато-серого окраса с узкими белыми полосами на боках, обитающая в Африке. Название ее происходит из языка готтенотов — африканских аборигенов. Большим куду называется потому, что является одной из самых высоких антилоп на планете — в холке ее рост может достигать полутора метров, а спиралевидные рога самцов могут вырастать до 120-150 сантиметров. Несмотря на довольно крупные габариты, куду является мастером прыжков и бега — ему под силу с легкостью перепрыгнуть препятствия высотой 2-2,5 метра.

Информация о том, что казанский зоопарк собирается приобрести для «Реки Замбези» данный вид антилоп, появилась в пресс-службе зооботсада еще в 2016 году. Тогда же начался сбор средств на их приобретение.

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