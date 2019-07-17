(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Казанский зооботсад ведет переговоры о приобретении антилоп куду, сообщается на странице зооботсада в соцсети Instagram.
О том, что в настоящий момент идет финальная часть переговоров по приобретению для «Реки Замбези» антилоп куду, пресс-служба организации рассказала в сообщении, описывающем «Один день из жизни антилоп». Из него желающие могут узнать о том, как приехали и обосновались в Казанском зооботсаду другие африканские обитатели — антилопы гну.
Антилопа куду или большой куду — это антилопа голубовато- или желтовато-серого окраса с узкими белыми полосами на боках, обитающая в Африке. Название ее происходит из языка готтенотов — африканских аборигенов. Большим куду называется потому, что является одной из самых высоких антилоп на планете — в холке ее рост может достигать полутора метров, а спиралевидные рога самцов могут вырастать до 120-150 сантиметров. Несмотря на довольно крупные габариты, куду является мастером прыжков и бега — ему под силу с легкостью перепрыгнуть препятствия высотой 2-2,5 метра.
Информация о том, что казанский зоопарк собирается приобрести для «Реки Замбези» данный вид антилоп, появилась в пресс-службе зооботсада еще в 2016 году. Тогда же начался сбор средств на их приобретение.
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Один день из жизни антилоп Вот уже несколько месяцев в Казанском зооботсаду появились уникальные животные - атилопы гну. Название возникло ассоциативным образом: звуки, издаваемые животными, звучат как «гну», «гну». Известный факт, что взрослое животное достигает до 1,5 м роста и весит до 250 кг. Антилопы гну исключительно травоядные, в естественной среде постоянно кочующие в поисках мест, где пища качественнее и лучше. Обитающие в восточной части африканского континента, животные будто сотканы из сплошных противоречий: они обладают своеобразной грациозностью при свирепом и буйном нраве. В природе существует два вида гну: белохвостый и голубой. Голубые гну Казанского зооботсада, однако, проявили свою свирепость лишь при транспортировке в вольер: они били копытами, не позволяя подойти близко и пытались рогами пробить крышу клетки. Этим все и ограничилось: почувствовав под ногами твердую почву, антилопы успокоились, и уже на следующий день были переведены в открытый вольер около бегемотника. Там они мирно пасутся в близком соседстве с зеброй и поголовьем домашних коз. Антилопы, доставленные на территорию зооботсада по программе обмена, получают полноценное питание согласно грамотно разработанному рациону и ждут переезда на новую территорию. Кроме того, сейчас проходит финальная часть переговоров по приобретению еще одного вида антилоп: Куду. Антилопа КУДУ (Tragelaphus strepsiceros) или большой куду, получила свое название от аборигенов Африки – готтентотов. В своей речи они использовали сие название только для этого вида лесных антилоп, но колонисты из Нового Света окрестили термином и более мелкий вид семейства полорогих.