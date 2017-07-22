На фестиваль Arenaland в Казани купили на четверть больше билетов, чем в прошлом году

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казань Арена соберет более 15 тыс. человек на фестиваль Arenaland, что уже на четверть больше чем в прошлом году. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Казань Арена».

«Сейчас уже куплено на 50% больше билетов на фестиваль, чем в прошлом году. Мы ожидаем более 15 тыс. гостей», — отметил генеральный директор стадиона «Казань Арена» Радик Миннахметов.

Также гендиректор «Казань Арены» уточнил, что на фестивале будет более 30 развлекательных площадок. Мероприятия Arenaland распределены на три крупных направления: Sport, Music, Network.

В рамках направления Sport будут проходить спортивные состязания, заплыв на открытой воде, соревнования по вейк-борду, забеги «Ночная Казань» на 1 км | 5 км | 10 км, «Ночной велофест», федеральный проект «Арена Героев».

Хэдлайнерами блока Music на главной сцене фестиваля станут: Елена Темникова, Hammali & Navai, Зомб, Эллаи, Джони, Rauf & Faik, Kamazz, Redgi, M’dee, Elman, Andro и многие другие.

На ночной сцене выступят мировые диджеи: Serge Devant, Gorje Hewek & Izhevsky, Veronika Fleyta И Soul Of Void.

Блок Network объединит в себе тематические зоны и интерактивные площадки: мотошоу, соревнования по дрифту, лектории, мастер-классы, ярмарки, выставки, инсталляции, фото-зоны, спортивные шоу и показательные выступления спортсменов, фуд-траки и многое другое.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.