Татар-информ

17 июля 2019, 11:50

Общество

«Инженеры будущего» POZIS – бронзовые призеры международного форума

Общество

«Инженеры будущего» POZIS – бронзовые призеры международного форума

Команда заняла 3 место в корпоративном рейтинге из 65 предприятий, участвовавших в форуме.

 (Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Команда АО «ПОЗиС» (POZIS, входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) вернулась с VIII Международного молодежного форума «Инженеры будущего-2019» . Команда заняла 3 место в корпоративном рейтинге из 65 предприятий, участвовавших в форуме. Это лучший результат среди команд, представлявших Татарстан в 2019 году.

Команда из 9 молодых специалистов POZIS — членов Союзмаша России — приняла участие в восьмом Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», который проходил со 2 по 13 июля в Оренбургской области. На всех этапах подготовки к мероприятию серговчане ощущали большую поддержку со стороны коллег и руководства компании. В этом году форум собрал более 870 человек, ученых, аспирантов, молодых специалистов и студентов технических специальностей из 46 регионов России и 42 стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.

«Форум помог участникам нашей команды оценить свои силы и компетенции в общении с инженерами самых крупных компаний страны. А результат-3 место, свидетельство того, что перед нами нет ничего невозможного. Все в наших руках и нужно приложить максимум усилий, чтобы мы всегда были в числе лучших», — сообщил начальник управления социальных и молодежных программ (проектов), капитан команды POZIS Александр Спирин.

В рамках программы форума POZIS предоставил ряд образовательных и деловых сервисов, основанных на актуальных разработках компании и направленных на повышение профессиональных компетенций слушателей. В их числе — программа «Диверсификация производства. Развитие машиностроительного комплекса, как самостоятельной бизнес-единицы», «Современные технологии в машиностроении. Производство оснастки и инструмента», «Развитие производственной системы с применением методов и инструментов Lean-технологий. Всеобщее обслуживание оборудования ТРМ». Также участников форума заинтересовали деловые игры и круглые столы серговчан. Например, «Управление жизненным циклом изделия» и др. В целом образовательные и деловые сервисы POZIS посетило более 400 человек — половина всех участников форума.

«Форум „Инженеры будущего“ — это площадка единомышленников. Здесь мы получаем возможность самообразовываться в уникальном формате. То есть мы сами готовили деловые программы участия, разрабатывали и реализовывали образовательные мероприятия, кейсы, тем самым, активно позиционируя свое предприятие. И таким образом, можно за короткий период многое узнать, повысить профессиональный уровень, познакомиться с большим количеством талантливой молодежи. И это очень важно, потому что ты получаешь заряд бодрости и мотивации на новые достижения», — отметил один из спикеров форума, ведущий инженер-технолог центра сварки и покрытий АО «ПОЗиС» Руслан Нуруллин.

Команда POZIS показала высокие результаты не только в командном зачете. Ильназ Рахимов специалист инженерного центра машиностроения АО «ПОЗиС» вошел в ТОП-10 лучших участников форума и занял 8 место в личном рейтинге.

 

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