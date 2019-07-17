Прокуратура Евпатории проверит соблюдение санитарных требований в лагере, где отравились дети из РТ

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Евпатории проверяет соблюдение санитарных требований в лагере, где отравились дети из Республики Татарстан, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Евпатории организовала проверку после госпитализации детей, находившихся на отдыхе в лагере "Лучистый". Проверке подлежит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе в части питания», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что проверку лично проконтролирует руководство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что расследование проводят также Следственный комитет и Роспотребнадзор Республики Крым.

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