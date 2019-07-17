Синоптики предупредили о грозе с усилениями ветра в Татарстане

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Днем и вечером завтра, 18 июля, на территории республики и в Казани местами ожидается гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Гроза будет сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 15-18 м/с.
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Днем и вечером завтра, 18 июля, на территории республики и в Казани местами ожидается гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Гроза будет сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 15-18 м/с.
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Проверке подлежит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию организаций отдыха, в том числе в части питания.
На барахолку можно принести настольные игры, одежду, наборы для творчества и другие детские вещи.
ДТП произошло вчера днем на проспекте Ямашева.
Подать свои предложения жители города могут в электронном виде с 29 июля по 1 августа.
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