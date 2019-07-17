Карина Шкляр: «Мою медаль Универсиады украли в Италии»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсменка клуба «Синтез» Карина Шкляр рассказала о краже ее бронзовой медали, завоеванной в прыжках с трехметрового трамплина на Универсиаде в Неаполе.

«Медаль кому-то понравилась в Италии, и поэтому она осталась там, хотя нас до поездки предупреждали о возможности кражи. Сначала я расстроилась, но затем решила для себя, что это всего лишь медаль, статус бронзового призера Универсиады у меня никто не украдет. Будут еще медали», — поделилась спортсменка.

Вдобавок Шкляр отметила, что они пытались выйти на преступников, однако результатов это не принесло.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.