ГИБДД Челнов опровергла информацию о смерти от сердечного приступа водителя, сбившего дальнобойщика

(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ГИБДД Набережных Челнов опровергла информацию о смерти от сердечного приступа водителя, сбившего дальнобойщика.

Накануне СМИ распространили информацию о том, что 43-летний водитель «Лады Приоры», который сбил на Первой дороге насмерть дальнобойщика, умер от сердечного приступа. Проблемы со здоровьем якобы возникли на почве переживаний по поводу произошедшей аварии.

Сегодня Набережночелнинская ГИБДД опровергла эту информацию. По сведениям Госавтоинспекции, водитель жив. Это подтвердил и адвокат владельца «Приоры», который позвонил в ГИБДД, пытаясь выяснить, как вообще мог появиться такой «фейк».

То, что участник ДТП жив, подтвердил и его приятель, который написал в социальных сетях: «Он сильно переживает случившееся, но сердечного приступа у него не было».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 июля на Первой автодороге легковушка «Лада Приора» сбила дальнобойщика, который пытался перейти проезжую часть к припаркованной у обочины фуре.

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