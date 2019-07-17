(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Двое казанских мотоциклистов пострадали в ДТП с иномаркой и «ГАЗелью», сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вчера ранним утром 35-летний водитель мотоцикла "Сузуки" на Аделя Кутуя, по предварительным данным, не выбрал дистанцию и столкнулся с "Нексией". В итоге мужчина получил травмы ног и поясницы», – уточнили в ГИБДД.

В этот же день водитель «ГАЗели» на Гаврилова не убедился в безопасности маневра, и при перестроении столкнулся с другим мотоциклистом на «Сузуки». В результате аварии 39-летний мужчина получил травму головы и шеи.

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