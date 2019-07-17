(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Исполнение бюджета является основной задачей финансовых, казначейских и налоговых органов РТ. Такую мысль высказал Рустам Минниханов на совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета Татарстана за первые шесть месяцев текущего года, цитирует пресс-служба Президента РТ.

«Обращаю внимание налоговых органов, службы судебных приставов, глав районов, органов МВД и прокуратуры. К данной работе более активно должны подключиться и отраслевые министерства», — сказал Минниханов.

Кроме этого, он напомнил, что сокращение долгов, особенно налоговых, является одним из приоритетных направлений ведомств, потому что в будущем могут возникнуть проблемы, такие как невыплаченные зарплаты.

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