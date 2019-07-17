Татар-информ

17 июля 2019, 11:40

Экономика и финансыОбщество

Президент РТ: Основная задача финансовых, казначейских и налоговых органов — исполнение бюджета

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Президент РТ: Основная задача финансовых, казначейских и налоговых органов — исполнение бюджета

Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов напомнил, что сокращение долгов — одно из приоритетных направлений ведомств.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Исполнение бюджета является основной задачей финансовых, казначейских и налоговых органов РТ. Такую мысль высказал Рустам Минниханов на совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета Татарстана за первые шесть месяцев текущего года, цитирует пресс-служба Президента РТ.

«Обращаю внимание налоговых органов, службы судебных приставов, глав районов, органов МВД и прокуратуры. К данной работе более активно должны подключиться и отраслевые министерства», — сказал Минниханов.

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‰Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ„Ð¸Ð½Ð°Ð½ÑÐ¾Ð²Ñ‹Ñ…, ÐºÐ°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ¹ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¸ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð¿Ð¾ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð°Ð¼ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ¾Ð»Ð¸Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð±ÑŽÐ´Ð¶ÐµÑ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð·Ð° 1 Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ³Ð¾Ð´Ð¸Ðµ 2019 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð°Ð¼ Ñ„Ð¸Ð½Ð°Ð½ÑÐ¾Ð²Ñ‹Ñ…, ÐºÐ°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ¹ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¸ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð½Ð° 2019 Ð³Ð¾Ð´. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Кроме этого, он напомнил, что сокращение долгов, особенно налоговых, является одним из приоритетных направлений ведомств, потому что в будущем могут возникнуть проблемы, такие как невыплаченные зарплаты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На фестиваль Arenaland в Казани купили на четверть больше билетов, чем в прошлом году
Новости дня
12:56
Синоптики предупредили о грозе с усилением ветра в Татарстане

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

12:48
Разработка Генерального плана Казани обошлась в 85 млн рублей

Доработанный проект Генплана города будет опубликован 18 июля в Сборнике документов.

12:43
Двое казанских мотоциклистов пострадали в ДТП с иномаркой и «ГАЗелью»

Аварии произошли в один день на Аделя Кутуя и на Гаврилова.

12:40
На фестиваль Arenaland в Казани купили на четверть больше билетов, чем в прошлом году

Три крупных направления и 30 площадок объединит фестиваль на территории «Казань Арены».

12:24
В обновленном генплане Казани жителям предложат три варианта дорог в Дербышках

Новая дорожная сеть в перспективе решит проблему с пробками на трассе М7, переходах через Казанку и улице Мира.

12:21
Прокуратура Евпатории проверит соблюдение санитарных требований в лагере, где отравились дети из РТ

Проверке подлежит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию организаций отдыха, в том числе в части питания.

12:20
На Детской барахолке в Лядском саду казанцам расскажут, как подарить новую жизнь старым игрушкам

На барахолку можно принести настольные игры, одежду, наборы для творчества и другие детские вещи.

12:11
Жительница Казани получила травму в автобусе, в который врезался «КАМАЗ»

ДТП произошло вчера днем на проспекте Ямашева.

12:08
Жители Казани могут обсудить генплан Казани в Интернете

Подать свои предложения жители города могут в электронном виде с 29 июля по 1 августа.

12:00
Карина Шкляр: «Мою медаль Универсиады украли в Италии»

Спортсменка завоевала «бронзу» в прыжках с трехметрового трамплина.

11:55
ГИБДД Челнов опровергла информацию о смерти от сердечного приступа водителя, сбившего дальнобойщика

Адвокат владельца автомобиля «Лада Приора» обратился в автоинспекцию, пытаясь выяснить, откуда взялась ложная информация.

11:50
«Инженеры будущего» POZIS – бронзовые призеры международного форума

Команда заняла 3 место в корпоративном рейтинге из 65 предприятий, участвовавших в форуме.

11:47
Аферисты списали со счета жительницы Лениногорска деньги, представившись сотрудниками банка

Злоумышленники похитили у женщины более 90 тысяч рублей.

11:40
Более 3000 человек посетили интерактивный парк Tele2 в Горкинско-Ометьевском лесу

11:40
Президент РТ: Основная задача финансовых, казначейских и налоговых органов — исполнение бюджета

Рустам Минниханов напомнил, что сокращение долгов — одно из приоритетных направлений ведомств.

11:33
В Казани вынесли приговор мужчине, который избил преподавателя физкультуры из КФУ

Молодой человек сломал мужчине ребра и пробил легкое, якобы защищая свою супругу.

11:32
Кавалером знака детского признания стала директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм»

Знаком наградят Бориса Грачевского, Зураба Церетели, Людмилу Петерсон, Евгения Ямбурга и др.

11:19
В Казани водитель отечественной легковушки сбил на «зебре» девушку с коляской

ДТП произошло на улице Академика Сахарова.

11:14
Минниханов поручил продать незавершенные объекты инфраструктуры

Президент Татарстана отметил, что вопрос надо взять на контроль, чтобы впредь незавершёнки не было.

11:12
На «Культурной среде» в Казани станцуют лезгинку и исполнят попурри на баяне

Мероприятие состоится в 17.00 на площадке перед театром кукол «Экият».

10:58
Татарстанцы вновь завоевали медали на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл

Спортсмены успешно выступили в командных и личных соревнованиях.

10:55
Норовирус стал причиной отравления детей из Татарстана в крымском лагере «Лучистый»

По последним данным, в результате вспышки инфекции пострадали 54 человека – 49 детей и пятеро вожатых.

10:41
Эпидемиологи Крыма расследуют причины отравления в детском лагере детей из Татарстана

В данный момент все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, близком к удовлетворительному.

10:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:38
В Роскачестве рассказали, как не ошибиться в выборе арбуза
События