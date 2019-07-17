Девушки в нарядных платьях и с цветами прокатятся по улицам Казани на велосипедах

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Летнюю акцию «Велодевичник» проведут 20 июля в Казани. К участию приглашаются самые творческие и спортивные велоледи города. Сбор – на площади у театра имени Г. Камала, сообщают организаторы.



Тематика велодевичника – море, солнце, пляж. Участницы заезда в платьях, нарядных костюмах и с цветами прокатятся по центральным улицам Казани. Маршрут девушек пройдет по улице Баумана, затем они проедутся по Кремлевской набережной, остановятся у Центра семьи «Казан» и финишируют у театра Г. Камала.



Победителей определят у театра Г. Камала в пяти номинациях – «Самый морской образ», «Самый неожиданный образ», «Самая красивая морячка на велосипеде», «Самый древний велосипед». Для мужчин, принявших участие в заезде, будет выделена специальная номинация – «Самый брутальный велосипедист».



Велодевичник стартует в 11 утра.

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