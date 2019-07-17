Минниханов поручил продать незавершенные объекты инфраструктуры

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минстрою республики и Министерству финансов Татарстана взять на контроль вопрос с незавершенными объектами инфраструктуры. Заявление прозвучало на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам первых шести месяцев этого года.

«Те незавершенные объекты, которые не нужны, их надо продать. Это вложенные деньги. И по муниципальным объектам нужно проанализировать», - сказал Минниханов.

Никакой незавершёнки не должно быть, подчеркнул он. «Если какой-то объект в план включили, он должен быть реализован», - отметил Президент РТ.

На 1 июля 2019 года сумма незавершенного строительства в Татарстане составила 23,2 млрд рублей. Об этом в своем докладе сказал министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Он отметил положительную динамику снижения объемов незавершенного строительства.

Рустам Минниханов провел совещание финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам первого полугодия этого года. С докладами также выступили руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин и глава Управления Федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов.

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