(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Аферисты списали со счета жительницы Лениногорска деньги, представившись сотрудниками банка, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Вчера вечером в полицию обратилась 31-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и рекомендовали перевести сбережения на другой счет, чтобы их сохранить», – рассказали в полиции.

Женщина была уверена, что делает переводы, чтобы спасти сбережения от несанкционированного доступа к счету аферистов, но вскоре убедилась, что стала жертвой мошенников и лишилась более 90 тысяч рублей.

В полиции выяснили, что номер злоумышленников зарегистрирован в Москве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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