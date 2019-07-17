На Детской барахолке в Лядском саду казанцам расскажут, как подарить новую жизнь старым игрушкам

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Детскую барахолку проведут в Лядском саду в Казани 21 июля. Специалисты расскажут юным казанцам, как «разгрузить» дом и подарить новую жизнь старым игрушкам и ненужным вещам, сообщает Дирекция парков и скверов.



На барахолку можно принести настольные игры, одежду, наборы для творчества и другие детские вещи. Главное условие – вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии.



Вход свободный, участие в барахолке бесплатное. Тем, кто планирует что-то продавать или обменивать, необходимо зарегистрироваться по ссылке.



Мероприятие начнется в 11.00.

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