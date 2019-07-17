Кавалером знака детского признания стала директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Директор учебно-реабилитационного центра при благотворительном фонде «Ярдэм» Малика Гельмутдинова стала кавалером знака признания детей «Орден Ладошки». Соответствующую информацию сообщила пресс-служба фонда.

«„Орден Ладошки“ — уникальный российский проект, в котором решение принимают школьники, отдавая свои голоса за кандидатуры взрослых людей, много сделавших для детей и защиты детства», — говорится в сообщении.

В голосовании участвовали 7,5 тыс. школьников из Саратовской области. Кроме Гельмутдиновой кавалерами стали художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, скульптор Зураб Церетели, педагог-методист Людмила Петерсон, общественный деятель и педагог Евгений Ямбург, дирижер Мария Струве и учитель начальных классов Михаил Рабулец.

Теперь организаторы начали приглашать гостей в Саратов для вручения знака.

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