Татар-информ

17 июля 2019, 11:32

Общество

Кавалером знака детского признания стала директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм»

Рекомендуем

Общество

Кавалером знака детского признания стала директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм»

Знаком наградят Бориса Грачевского, Зураба Церетели, Людмилу Петерсон, Евгения Ямбурга и др.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Директор учебно-реабилитационного центра при благотворительном фонде «Ярдэм» Малика Гельмутдинова стала кавалером знака признания детей «Орден Ладошки». Соответствующую информацию сообщила пресс-служба фонда.

«„Орден Ладошки“ — уникальный российский проект, в котором решение принимают школьники, отдавая свои голоса за кандидатуры взрослых людей, много сделавших для детей и защиты детства», — говорится в сообщении.

В голосовании участвовали 7,5 тыс. школьников из Саратовской области. Кроме Гельмутдиновой кавалерами стали художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, скульптор Зураб Церетели, педагог-методист Людмила Петерсон, общественный деятель и педагог Евгений Ямбург, дирижер Мария Струве и учитель начальных классов Михаил Рабулец.

Теперь организаторы начали приглашать гостей в Саратов для вручения знака.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На фестиваль Arenaland в Казани купили на четверть больше билетов, чем в прошлом году
Новости дня
12:56
Синоптики предупредили о грозе с усилением ветра в Татарстане

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

12:48
Разработка Генерального плана Казани обошлась в 85 млн рублей

Доработанный проект Генплана города будет опубликован 18 июля в Сборнике документов.

12:43
Двое казанских мотоциклистов пострадали в ДТП с иномаркой и «ГАЗелью»

Аварии произошли в один день на Аделя Кутуя и на Гаврилова.

12:40
На фестиваль Arenaland в Казани купили на четверть больше билетов, чем в прошлом году

Три крупных направления и 30 площадок объединит фестиваль на территории «Казань Арены».

12:24
В обновленном генплане Казани жителям предложат три варианта дорог в Дербышках

Новая дорожная сеть в перспективе решит проблему с пробками на трассе М7, переходах через Казанку и улице Мира.

12:21
Прокуратура Евпатории проверит соблюдение санитарных требований в лагере, где отравились дети из РТ

Проверке подлежит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию организаций отдыха, в том числе в части питания.

12:20
На Детской барахолке в Лядском саду казанцам расскажут, как подарить новую жизнь старым игрушкам

На барахолку можно принести настольные игры, одежду, наборы для творчества и другие детские вещи.

12:11
Жительница Казани получила травму в автобусе, в который врезался «КАМАЗ»

ДТП произошло вчера днем на проспекте Ямашева.

12:08
Жители Казани могут обсудить генплан Казани в Интернете

Подать свои предложения жители города могут в электронном виде с 29 июля по 1 августа.

12:00
Карина Шкляр: «Мою медаль Универсиады украли в Италии»

Спортсменка завоевала «бронзу» в прыжках с трехметрового трамплина.

11:55
ГИБДД Челнов опровергла информацию о смерти от сердечного приступа водителя, сбившего дальнобойщика

Адвокат владельца автомобиля «Лада Приора» обратился в автоинспекцию, пытаясь выяснить, откуда взялась ложная информация.

11:50
«Инженеры будущего» POZIS – бронзовые призеры международного форума

Команда заняла 3 место в корпоративном рейтинге из 65 предприятий, участвовавших в форуме.

11:47
Аферисты списали со счета жительницы Лениногорска деньги, представившись сотрудниками банка

Злоумышленники похитили у женщины более 90 тысяч рублей.

11:40
Более 3000 человек посетили интерактивный парк Tele2 в Горкинско-Ометьевском лесу

11:40
Президент РТ: Основная задача финансовых, казначейских и налоговых органов — исполнение бюджета

Рустам Минниханов напомнил, что сокращение долгов — одно из приоритетных направлений ведомств.

11:33
В Казани вынесли приговор мужчине, который избил преподавателя физкультуры из КФУ

Молодой человек сломал мужчине ребра и пробил легкое, якобы защищая свою супругу.

11:32
Кавалером знака детского признания стала директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм»

Знаком наградят Бориса Грачевского, Зураба Церетели, Людмилу Петерсон, Евгения Ямбурга и др.

11:19
В Казани водитель отечественной легковушки сбил на «зебре» девушку с коляской

ДТП произошло на улице Академика Сахарова.

11:14
Минниханов поручил продать незавершенные объекты инфраструктуры

Президент Татарстана отметил, что вопрос надо взять на контроль, чтобы впредь незавершёнки не было.

11:12
На «Культурной среде» в Казани станцуют лезгинку и исполнят попурри на баяне

Мероприятие состоится в 17.00 на площадке перед театром кукол «Экият».

10:58
Татарстанцы вновь завоевали медали на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл

Спортсмены успешно выступили в командных и личных соревнованиях.

10:55
Норовирус стал причиной отравления детей из Татарстана в крымском лагере «Лучистый»

По последним данным, в результате вспышки инфекции пострадали 54 человека – 49 детей и пятеро вожатых.

10:41
Эпидемиологи Крыма расследуют причины отравления в детском лагере детей из Татарстана

В данный момент все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, близком к удовлетворительному.

10:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:38
В Роскачестве рассказали, как не ошибиться в выборе арбуза
События