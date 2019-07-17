На «Культурной среде» в Казани станцуют лезгинку и исполнят попурри на баяне

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На площадке перед театром кукол «Экият» состоится мероприятие в рамках традиционного проекта «Культурная среда». Сегодня жители и гости города смогут посетить концерт с живыми выступлениями вокальных и танцевальных коллективов республики, а также различные конкурсы и мастер-классы, сообщают организаторы.



Праздничную программу зрителям представит культурный центр «Залесный». На концерте горожане познакомятся с народными песнями и танцами. На сцену выйдет хореографический коллектив «Казан кичлере», который станцует для зрителей лезгинку, а музыкант Фарид Газизов исполнит попурри на баяне.



Кроме того, в рамках концерта артисты продекламируют стихи, исполнят композиции на курае и гармони, станцуют индийские танцы, брейкданс и представят другие интересные творческие номера.



Все желающие смогут посетить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и изготовлению цветов из фомиарана, а самые активные горожане присоединятся к интерактивному проекту «Живые танцы» и освоят несложные танцевальные движения.



«Культурная среда» начнется в 17.00.

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