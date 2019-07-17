Татарстанцы вновь завоевали медали на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Йошкар-Оле на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов завершились финальные соревнования по настольному теннису среди теннисистов с повреждением опорно-двигательного аппарата в командном зачете. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Сборная республики по настольному теннису сумела завоевать бронзовые награды. В составе команды выступали Гульназ Исмагилова, Руслан Саппаров, Зарина Халикова и Нияз Шаманов.

Золото и серебро заняли сборные Москвы и Архангельской области соответственно.

Третью бронзовую медаль в копилку принес пловец Азат Гафаров. Он стал призером на дистанции 100 метров брассом в соревнованиях среди глухих спортсменов.

Ранее Азат также занимал призеровые позиции в плавании в категории спорт глухих на дистанции 200 метров комплексом и 200 метров вольным стилем.



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