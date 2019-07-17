Минниханов: Надо научить самозанятых зарабатывать деньги

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Самозанятых в Татарстане нужно учить зарабатывать деньги, а для этого нужно запустить образовательные программы. Такую мысль высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам первых шести месяцев этого года.

«С этого года в республике действует новый налог на профессиональный доход. Наша задача — не только наращивать количество, но и научить этих людей зарабатывать деньги. Особенно молодежь. Нужны образовательные программы, стимулирование», - сказал Минниханов.

Ранее стало известно, что плательщиками налога на профессиональный доход в республике стали 20 тыс. человек. Около 500 из них — несовершеннолетние.

По мнению руководителя УФНС по РТ Марата Сафиуллина, привлечение самозанятых к регистрации идет недостаточно быстро. Планируется, что до конца года порядка 60 тыс. самозанятых татарстанцев выйдут из тени.

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