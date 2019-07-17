Елена Кривопатре

17 июля 2019, 11:33

Происшествия

В Казани вынесли приговор мужчине, который избил преподавателя физкультуры из КФУ

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Происшествия

В Казани вынесли приговор мужчине, который избил преподавателя физкультуры из КФУ

Фото: Елена Кривопатре

Молодой человек сломал мужчине ребра и пробил легкое, якобы защищая свою супругу.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Вахитовский районный суд Казани вынес приговор местному жителю, который избил преподавателя КФУ Александра Белова.

По словам пострадавшего, все произошло ночью 16 августа, когда он возвращался домой из поездки. Мужчина решил пройтись пешком от вокзала – из-за проблем со здоровьем он старался чаще бывать на свежем воздухе.

На своем пути преподаватель встретил молодую пару. По неосторожности он задел плечом девушку, что очень сильно разозлило ее спутника – Павла Андреева. Мужчина развернул Белова и ударил его в грудь.

«Я занимался единоборствами, могу представить, сколько силы было вложено в удар. В тот момент я почувствовал сильную боль и упал на спину», – рассказал Александр Белов.

Из-за осложнений после травмы мужчине сделали операцию на легкое, но он до сих пор находится под наблюдением врачей.

Андреев объяснил, что всего лишь защищал свою жену. Однако в суде ему не удалось доказать, что пострадавший хотел ее обидеть.

Поддержать обвиняемого пришли в суд его родители и друзья. Пострадавший преподаватель в суд не явился.

«Представьте себе ситуация – ночь, тёмная улица, на встречу идёт мужчина в капюшоне и толкает вашу женщину? Как бы вы отреагировали? Он толкнул его рефлекторно, потом, когда мужчина упал, предлагал ему помощь. О каком умышленном причинении вреда может идти речь?», – возмущался друг осуждённого.

Андреев рассказал, что предлагал Белову деньги в счет компенсации, но тот отказался.

В итоге за причинение тяжкого вреда здоровью 27-летний Павел Андреев был приговорен к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года.

Мать осужденного рассказала, что надеялась, что ее сыну смягчат приговор и переквалифицируют на причинение вреда по неосторожности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Казани обвиняется в избиении преподавателя физкультуры из КФУ. Свою вину он признал лишь частично.

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