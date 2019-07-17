В Роскачестве рассказали, как не ошибиться в выборе арбуза

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества дали рекомендации, как не ошибиться в выборе арбуза. Об этом сообщает «Российская газета».

Первым делом стоит постучать по выбранной ягоде. У незрелого арбуза звук будет звонким, глухой же, наоборот, будет означать, что он уже перезрел. У «идеального» по спелости арбуза звук будет средним – не звонким и не глухим – гулким и напоминающим вибрацию. Если опустить арбуз в воду, и он утонет, значит, он перезрел.

Также корка арбуза должна быть матовой, без блеска, на ней не должно быть трещин. К тому же на корочке должно быть одно «земляное пятно» ярко-желтого цвета. Чем оно ярче, тем правильнее выбрали время для его уборки с поля.

Стоит проверить наличие у продавца документов на арбузы: где они были выращены, и подтверждающие их безопасность и качество.

Если внутри арбуза много белых семечек, значит, он был выращен на нитратах, и в итоге мякоть созрела, а семена - нет. Также об этом может говорить большое количество желтых и белых прожилок в его мякоти.



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