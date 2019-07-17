В новый медицинский центр Нижнекамска пригласят лучших врачей из разных городов России

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В центр высокотехнологичной медицины, который «Нижнекамскнефтехим» планирует построить в Нижнекамске на улице Лесная, пригласят лучшей врачей из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин рассказал, что пациенты центра смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь. При лечении и обследовании будут использоваться современное медоборудование экспертного уровня, цифровые и телемедицинские технологии, соблюдаться мировые стандарты в области медицины, добавил он.

«Сюда будут приглашены из других городов лучшие медицинские специалисты», – уточнил гендиректор предприятия.

На сегодняшний день идею активно обсуждают – ведутся переговоры с руководством Нижнекамска и с Министерством здравоохранения РТ.

Под строительство медицинского центра администрация Нижнекамского района выделила земельный участок площадью 9,5 га на улице Лесная. Площадь учреждения превысит 20 тыс. кв. метра. В медцентре, предназначенном для всех нижнекамцев, а не только людей, связанных с «Нижнекамскнефтехимом», расположатся 150 койко-мест. За смену он сможет принимать 360 человек.

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