В РТ по нацпроекту отремонтирован участок автодороги Чистополь - Аксубаево - Нурлат длиной 2,6 км

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе Татарстана по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован участок автодороги Чистополь - Аксубаево - Нурлат протяженностью 2,6 км, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт выполнен на общей площади 18,2 тыс. кв. метров. На проезжей части уложен новый слой дорожного покрытия из высокопрочной асфальтобетонной смеси. Кроме того, укреплены обочины по два метра с каждой стороны и нанесена дорожная разметка.

«Дорога запроектирована по нормативам четвертой технической категории с шириной проезжей части семь метров», - отмечается в сообщении министерства.

Автодорога связывает Аксубаевский, Чистопольский и Нурлатский районы республики.

В этом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 77 объектов региональных дорог общей протяженностью 108,3 км.

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