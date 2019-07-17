(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет водителей, по вине которых пострадали мужчина-пешеход и годовалый ребенок, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вчера вечером в садовом товариществе КАПО №10 автомобиль совершил наезд на годовалого мальчика, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга», – рассказали в автоинспекции.

Вечером того же дня на Мавлютова автомобиль сбил 40-летнего пешехода. Водитель уехал, а мужчина получил перелом позвонков, ушибы и ссадины.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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