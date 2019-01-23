За первые полгода на реализацию нацпроектов в Татарстане выделили 8,4 млрд рублей

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане выделено 8,4 млрд рублей на реализацию национальных проектов за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ в преддверии республиканского совещания финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам первых шести месяцев этого года.

«Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Республике Татарстан на 2019 год составляет 23,7 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 16,8 млрд рублей, бюджета Республики Татарстан — 6,9 млрд рублей. За первое полугодие на реализацию национальных проектов направлено 8,4 млрд рублей, освоено — 7,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Всего же из федерального бюджета за январь — июнь 2019 года поступило почти 13 млрд рублей, или около 40% от годового плана.

Республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам первого полугодия этого года пройдет в Кабинете министров республики. Его проведет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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