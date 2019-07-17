Татар-информ

17 июля 2019, 09:50

Культура

Названы победители республиканского этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

Культура

Названы победители республиканского этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

Победители республиканского этапа будут бороться за победу в окружном этапе фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Экспертный совет Окружного фестиваля «Театральное Приволжье» подвел итоги регионального этапа, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Фестиваль проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Из поступивших более 30 заявок экспертный совет отобрал 6 победителей: 5 школьных творческих коллективов и 1 студенческий:

— Спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца»: студия школьного любительского театра «Дар», Дом культуры «Иске Элмэт» НГДУ «Елхов-нефть», Альметьевский муниципальный район, режиссер: М. Н. Зарубежнова;

— Спектакль «Колосок»: школьный кукольный театр «Серле донья» МБОУ «Новоалимовская ООШ», Актанышский муниципальный район, режиссер: Н. Ф. Фасхиева;

— Спектакль «Кәҗүл читек» (Сафьяновые сапоги) по пьесе Г. Исхаки, театральный коллектив «Сэлэт» гимназии № 5 г. Буинск, руководитель студии: Л. Т. Исхакова;

— Спектакль «Жил-был пес»: театральная студия «РИФ» гимназии № 61 г. Набережные Челны, руководитель студии: Г. И. Иванова; 

— Спектакль «Кәҗә, сарык һәм башкалар»: детский театр «Сэхнэ» МБОУ «Салауз-Муханская ООШ», Муслюмовский муниципальный район, автор: И. Г. Зайниев, режиссер: И. А. Аюпова;

— «Парковка» по пьесе Сюмбель Гаффаровой, г. Казань: II курс Казанского государственного института культуры, режиссер: Олег Кинзягулов.

Теперь победители республиканского этапа будут бороться за победу в окружном этапе фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — новый общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей.

 

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