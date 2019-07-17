УФСИН по РТ поблагодарила муфтия Татарстана за особую роль в воспитательной работе с осужденными

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Врио начальника УФСИН РФ по РТ Эдуард Хиалеев и руководитель Духовного управления мусульман республики Камиль хазрат Самигуллин пообщались на актуальные вопросы по совместной работе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках встречи Эдуард Хиалеев поблагодарил духовного лидера мусульман республики за многолетнее конструктивное и плодотворное сотрудничество, отметив особую роль религиозной составляющей в воспитательной работе с осужденными и в профилактике и пресечении проявлений экстремистских взглядов в среде осужденных», – сообщили в УФСИН.

Ключевой темой встречи стало обсуждение проекта «Соглашения о взаимодействии» между ведомством и Духовным управлением мусульман региона, подписание которого запланировано на август.

Среди основных его направлений – реализация духовно-нравственного просвещения осужденных, распространение среди них духовных ценностей и вероучения Ислама, организация повышения квалификации имамов, осуществляющих религиозно-проповедническую деятельность в исправительных учреждениях и другие.

Врио начальника УФСИН отметил, что как показывает практика, обращение к вере является одним из самых эффективных стимулов к исправлению осужденного, пересмотру взглядов в пользу законопослушного поведения, стремления к общепринятым ценностям.

В УФСИН отметили, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях Татарстана трудятся подготовленные имамы и функционируют 7 мечетей и 5 молитвенных комнат для мусульман. Мусульманская община насчитывает около 500 человек. Для них традиционно организовываются основные мусульманские праздники: Курбан-байрам, Ураза-байрам, обряды бракосочетания – никах.

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