Татар-информ

17 июля 2019, 08:28

Официальная хроника

Минниханов заслушает доклады об исполнении бюджета в I полугодии и откроет новый завод в «Алабуге»

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Официальная хроника

Минниханов заслушает доклады об исполнении бюджета в I полугодии и откроет новый завод в «Алабуге»

Фото: архив/Владимир Васильев

Президент РТ посетит ряд производств на территории крупнейшей в России особой экономической зоны.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет совещание, посвященное исполнению бюджета республики в первом полугодии, встретится с начальником Главгосэкспертизы РФ Игорем Маныловым, а также откроет новый завод в ОЭЗ «Алабуга», который будет выпускать продукцию для рынка строительной химии. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует провести республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Республики Татарстан по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 1 полугодие 2019 года и задачам финансовых, казначейских и налоговых органов на 2019 год», – отметили в пресс-службе.

Ожидается, что руководитель республики заслушает отчеты министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, руководителя Управления ФНС России по РТ Марата Сафиуллина, даст оценку работе фискальных органов Татарстана.

В течение дня Президент РТ планирует встретиться с начальником Главгосэкспертизы РФ Игорем Маныловым и посетить казанский филиал госучреждения.

Во второй половине дня в деловом графике Президента РТ посещение крупнейшей в России ОЭЗ «Алабуга», где готовится к открытию завод строительной химии «ТН-Алабуга». В планах Рустама Минниханова также осмотреть действующие производства заводов «Алабуга-Волокно» и «Транснефть-синтез».

Ожидается, что после посещения промышленных площадок Рустам Минниханов проведет в «Алабуге» совещание на тему: «Современные вызовы и возможности для российской химической промышленности: реализация экспортного потенциала и импортозамещение в стратегических отраслях». Кроме этого руководитель республики планирует принять участие в заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга», где будут рассмотрены проекты потенциальных резидентов.

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