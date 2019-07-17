Татар-информ

17 июля 2019, 07:28

Общество

Создана нейросеть, которая собирает кубик Рубика за 20 ходов

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Общество

Создана нейросеть, которая собирает кубик Рубика за 20 ходов

Человеку обычно требуется примерно 50 ходов на сборку кубика Рубика.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Ученые из Калифорнийского университета создали искусственный интеллект, который собирает кубик Рубика более эффективно, чем человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Nature Machine Intelligence.

Издание отмечает, что искусственная нейронная сеть DeepCubeA решает задачу, двигаясь в обратном направлении.

«Она использует принципиально отличный от человеческой логики метод и «прокручивает» ходы в порядке — от уже сложенного кубика к первому ходу», — говорится в сообщении.

На тестах искусственная сеть собирала кубики Рубика в среднем за 20 ходов, потратив на это в том числе рекордную одну секунду.

Отмечается, что человеку обычно требуется примерно 50 ходов на сборку.

 
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