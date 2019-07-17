В Елабуге открылась выставка работ участников арт-симпозиума «Свадебный переполох»

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге состоялось открытие выставки работ участников ХIV Международного арт-симпозиума «Свадебный переполох». На протяжение девяти дней художники из разных стран мира писали тематические картины, проводили мастер-классы и участвовали на круглых столах, посвященных развитию современного искусства

Всего на выставке представлены 39 картин о свадебных обрядах в культуре народов России, Франции, Италии, Египта, стран СНГ и так далее. Каждый мастер постарался передать как собственное мировоззрение, так и традиции своего народа. При этом для кого-то было важно показать подготовку к свадьбе и семейной жизни, кто-то изобразил взаимоотношения родителей и детей. По словам самих художников, прежде всего их вдохновляла сама Елабуга.

«Я рада участвовать в таком симпозиуме, который проходил в очень уютном и красивом городе. Здесь я подружилась со многими художниками. В целом мне понравилась не только Елабуга, но весь Татарстан. Все это меня натолкнуло на мысль, что такие встречи с приглашением местных художников можно было бы организовать и в Египте», – рассказала художница из Египта Ширен аль-Баруди.

Все работы участников арт-симпозиума можно будет увидеть в Выставочном зале Елабужского музея-заповедника вплоть до сентября.

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