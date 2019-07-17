В Нижнекамске реконструируют въездную дорогу в город

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Реконструкцию улицы Чистопольская, расположенной в северо-западной части Нижнекамска, проведут в текущем году. На этот раз строителям предстоят работы на участке дороги длиной 5,1 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



На обновление дороги из республиканского бюджета выделено 324,8 млн рублей.



В ходе реконструкции вырубят деревья и кустарники, проведут земельные работы, обустроят полотно. Затем на участке будут установлены светофоры и остановочные павильоны, состоится озеленение территории.



Электронный аукцион пройдет 19 июля. Тот, кто его выиграет, должен приступить к работам уже 31 июля.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске реконструкция проспекта Химиков вышла на финишную прямую.

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