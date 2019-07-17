В Нижнекамске на неопределенный срок перекроют проспект Химиков

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске 17 июля окажется полностью закрыто движение от Вахитовского кольца до пересечения проспекта Химиков с проспектом Строителей, передает «НТР 24».

В городе нефтехимиков реконструкция нечетной стороны проспекта Химиков вышла на финишную прямую. В среду дорожники преступят к укладке верхнего слоя асфальта. Данный участок дороги будет открыт только после полного завершения работ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что реконструкция центрального проспекта города началась в мае.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Нижнекамску было выделено 245 млн рублей. Эти средства предназначены на замену асфальтового покрытия, изменение логистики движения при разворотах, установку новых бордюров и освещения, а также современных остановочных павильонов. Кроме того, строители приведут в порядок придорожную территорию.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.