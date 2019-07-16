Кубок главы Верхнеуслонского района собрал стрелков из лука и арбалета

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). IV Кубок главы Верхнеуслонского района собрал в минувшие выходные спортсменов на турнир по стрельбе из лука и арбалета, пишет «Волжская новь».

Второй год подряд турнир проводится на территории Лесных Моркваш у родника «Охотничий». В этом году состав участников стал более разнообразным в плане географии. В палаточном городке собрались представители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана, Челябинской, Кировской и Московской областей. Всего на турнир съехались около 50 спортсменов.

Глава района Марат Зиатдинов открыл соревнования, приветствуя и напутствуя «Робин Гудов». Присутствовали на церемонии открытия и ряд других должностных лиц. С приветственной речью выступил вице-президент Федерации стрельбы из лука РТ Константин Хватков.

В течение двух дней было разыграно 11 комплектов наград.

Верхнеуслонскую команду представляли трое юных и двое взрослых спортсменов. По итогам состязаний Мария Руденченко в личном зачете выиграла детский Кубок в классе «Олимпийский лук».

Среди взрослых спортсменов как в личном, так и в командном зачете лучшим стал верхнеуслонец Константин Хватков. Илья Хватков в личном зачете завоевал «серебро».

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