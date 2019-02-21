Татар-информ

17 июля 2019, 08:16

Общество

Фарид Мухаметшин в Санкт-Петербурге примет участие в работе VI форума регионов России и Беларуси

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Общество

Фарид Мухаметшин в Санкт-Петербурге примет участие в работе VI форума регионов России и Беларуси

Фото: архив tatarstan.ru

Глава парламента представит опыт Татарстана по сотрудничеству с белорусскими партнерами.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин примет участие в работе VI форума регионов России и Беларуси, который пройдет 17 и18 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе парламента республики.

Фарид Мухаметшин планирует выступить на секции «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства». «Он представит опыт Татарстана по углублению научно-технического, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества с белорусскими партнерами», – отметили в пресс-службе.

Во второй день состоится встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаила Мясниковича с руководителями органов власти субъектов РФ и регионов Беларуси. Глава парламента также примет участие в этой встрече.

Кроме того, ожидается, что во время работы форума Фарид Мухаметшин встретится с делегацией Минской области, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Беларусь входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Татарстана. За последние годы товарооборот между сторонами превышает 1 млрд долларов США.

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