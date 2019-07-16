ЦИК РТ: Механизм «Мобильного избирателя» позволит татарстанцам голосовать там, где им удобно

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). На осенних выборах в Госсовет РТ в республике заработает механизм «Мобильного избирателя». Он позволит татарстанцам голосовать на удобных им избирательных участках, вне зависимости от прописки. Об этом в беседе с журналистами ИА «Татар-информ» рассказал глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Он отметил — на протяжении последних нескольких лет Центризбирком России очень активно воплощает на практике инициативы, заметно упрощающие для граждан процедуру голосования. Механизм «Мобильный избиратель» уже применялся при голосовании в других регионах страны, теперь очередь дошла и до Татарстана.

«Например, если человек живет и прописан в Казани, но знает, что 8 сентября будет находиться в Набережных Челнах, то заранее написав соответствующее заявление, может выбрать удобный избирательный участок. Такое заявление можно подать через МФЦ, портал госуслуг, ТИК или УИК. Подача и прием заявлений начинается уже 24 июля», — сообщил Шагиахметов.

Для большего удобства избирателей в многофункциональных центрах по всему Татарстану услуга подачи заявления на смену избирательного участка станет приоритетной, на нее распространится действие электронной очереди.

«С 28 августа прием заявлений начнется в участковых избирательных комиссиях. То есть избиратель может обратиться в любую из участковых комиссий, без привязки к месту своей прописки. Поэтому новый механизм дает татарстанцам возможность реализовать их конституционное право, где бы они не находились в день выборов», — заключил глава ЦИК РТ.

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