В Нижнекамске проведут повторную обработку лесов против клещей

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор Нижнекамска проведет вторую за текущий весенне-летний сезон обработку пригородных лесных массивов против клещей, передает «НТР 24».



Обработка зеленых массивов города от насекомых будет организована в ближайшем августе и сентябре.



Начальник территориального управления Роспотребнадзора РТ по Нижнекамскому району Рустем Изиятуллин сообщил, что работы проведут повторно, так как эти паукообразные активны до середины октября.





Первый этап дезинсекции от клещей в Нижнекамске состоялся этой весной. Тогда акарицидной обработке подвергли более 100 га зеленых массивов города и пригородов.



В то же время санитарные врачи обработали леса и парки от малярийных комаров, являющихся переносчиками разных видов лихорадки. Санитары опрыскали лесистую местность и озера в районе поселков Камские Поляны и Красный Ключ, а также села Большое Афанасово на общей площади более чем 140 га.

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