Антон Васякин: «Колледж будущего Татарстана» дал мне путевку в жизнь!

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Иван Перцев — один из лучших выпускников «Колледжа будущего Татарстана» 2018 года. Он окончил его с отличием, защитив диплом по профессии «Станочник (металлобработка)». Об образовательном проекте «Колледж будущего Татарстана» Иван узнал в девятом классе, когда к ним в Русско-Акташскую среднюю школу с профориентационной презентацией приехали преподаватели Альметьевского профессионального колледжа. Тогда Иван решил для себя, что станет машиностроителем.

«С детства люблю ремонтировать, собирать и разбирать технику, поэтому мечтал получить универсальную профессию. Сейчас я стал станочником широкого профиля — могу работать токарем, фрезеровщиком, сверловщиком и оператором станков с программным управлением. Полученные в “Колледже будущего Татарстана” навыки и знания дали мне путевку в жизнь», — рассказывает Иван Перцев.

Обучаясь по целевому набору в «Колледже будущего Татарстана», Иван в течение трех лет получал республиканскую стипендию. Производственную практику на втором и третьем курсах проходил в цехе производства электроцентробежных насосов на токарных станках с программным управлением, а преддипломную практику как лучший выпускник прошел в Инженерном центре завода «Алнас». Дружный коллектив механического участка — опытные токари с многолетним стажем — поддерживали молодого специалиста, помогали и делились секретами станочного ремесла. После успешного окончания колледжа Иван был приглашен на работу на завод «Алнас».

«Во время практики Иван показал себя очень ответственным, любознательным и исполнительным работником, знающим теорию своего дела и стремящимся применить знания на практике. Поэтому мы очень рады, что после окончания учебы его направили работать в наш цех. Наш коллектив возлагает на Ивана большие надежды и желает ему профессионального роста на нашем предприятии», — отмечает начальник опытного производства Радик Мустафин.

Иван Перцев производит токарную обработку деталей для сборки опытных образцов новых модификаций электроцентробежных насосов, газосепараторов, гидрозащит и электродвигателей. Через его руки проходят практически все детали новых образцов, изготавливаемые на опытном производстве Инженерного центра. Сегодня он изготавливает детали для комплектования малогабаритных вентильных установок, главным преимуществом которых является возможность спуска в боковые стволы нефтяных скважин. После успешного прохождения опытно-промысловых испытаний эти новые изделия будут переданы в серийное производство.

В свободное время молодой работник завода «Алнас» увлекается ремонтом автомобилей. Первым отремонтированным им автомобилем стал «ИЖ Москвич-412», подаренный ему родственниками. Еще Иван нумизмат — в его коллекции есть денежные монеты 1741 года, времен Елизаветы Петровны. Для поддержания физической формы зимой он катается на лыжах, а летом — на велосипеде.

Иван Перцев — один из тех выпускников, которыми по праву гордится «Колледж будущего Татарстана» и завод «Алнас».

В «Колледже будущего Татарстана» я получил диплом, который не будет лежать на полке!

«Колледж будущего Татарстана» готовит высококвалифицированных рабочих, которые востребованы в различных отраслях промышленности. Сегодня уже выпускники колледжа сами передают свои знания и навыки подрастающему поколению. Среди них специалист по производственному обучению «Колледжа будущего Татарстана» Антон Васякин — один из лучших выпускников 2018 года.

Еще в восьмом классе Антон начал увлекаться чертежами и самостоятельно освоил программу «Компас», поэтому после окончания девятого класса хотел получить профессию, связанную с черчением. От друга, обучающегося в Альметьевском профессиональном колледже в рамках образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана», он узнал о специальности «Технология машиностроения».

Антон поступил в «Колледж будущего Татарстана» и с первого курса начал участвовать в городских олимпиадах по математике, литературе, истории и занимать призовые места. Во время обучения у парня открылся талант к металлообработке — он стал призером V национального чемпионата по стандартам WorldSkills в компетенции «Полимеханика и автоматизация», III корпоративного чемпионата Группы ЧТПЗ WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Токарные работы на станках с программным управлением», командного конкурса «CNC MASNERS 2018». В результате успешный студент стал обладателем корпоративной стипендии Группы ЧТПЗ.

На четвертом курсе Антон проходил преддипломную практику в стенах учебно-лабораторного комплекса, а после защиты дипломной работы ему предложили преподавать в «Колледже будущего Татарстана». Сейчас он обучает студентов писать управляющие станками программы и работать на станках с программным управлением. Помимо преподавания технологии металлообработки, он готовит студентов к чемпионатам по стандартам WorldSkills, ведет факультативные занятия для школьников и студентов, участвует в соревнованиях уже в качестве эксперта-компатриота. Активный и инициативный Антон собрал вокруг себя дружную команду молодых активистов предприятий Группы компаний «Римера» и возглавил Ассоциацию выпускников «Колледжа будущего Татарстана».

«За время обучения в колледже Антон показал себя целеустремленным и ответственным студентом. Достижения Антона в профессиональном и личностном развитии являются примером того, что “Колледж будущего Татарстана” готовит перспективных и высококвалифицированных специалистов для завода “Алнас” и других предприятий ГК “Римера”», — подчеркивает и. о. руководителя образовательного центра Айдар Хасаншин.

После окончания «Колледжа будущего Татарстана» Антон продолжает обучение по выбранной им специальности в университете и непрерывно повышает свою квалификацию. В июне 2019 года на базе Иркутского национального исследовательского технического университета он прошел курсы повышения квалификации и стал обладателем международного сертификата компании Siemens о праве обучения работе на станках с программным управлением со стойкой Sinumerik.

«Учеба в колледже открыла для меня мир программирования и работы на самых современных станках с программным управлением. Я даже не мог предположить, что получу одну из самых востребованных профессий на мировом рынке труда, и мой диплом никогда не будет лежать на полке. Обучаясь по специальности “Технология машиностроения”, я освоил четыре профессии: станочника, оператора станков с программным управлением, программиста и технолога», — рассказывает Антон Васякин.

Антон увлекается восточными единоборствами, музыкой, спортивно-бальными танцами и плаванием, ведь чтобы быть успешным во всем, необходимо всегда быть в хорошей физической форме.