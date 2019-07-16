Татар-информ

17 июля 2019, 06:25

Общество

Популярные на татарской эстраде сестры-близнецы Батыровы поздравили двойняшек Мамадыша

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Общество

Популярные на татарской эстраде сестры-близнецы Батыровы поздравили двойняшек Мамадыша

Фото: zags.tatarstan.ru

В Мамадыше состоялось чествование двойняшек и серебряных юбиляров семейной жизни.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В сквере «Яшьлек» в Мамадыше состоялось награждение двойняшек и серебряных юбиляров, отмечающих в этом году 25-летие семейной жизни, сообщает пресс-служба местного отдела ЗАГС.

В семье Владимира и Марии Егоровых недавно родились двойняшки – Евгений и Арсений. Сыновья стали двойным счастьем и двойной ответственностью для старшего брата Матвея, которому уже исполнилось четыре года. 

Семья в этом году отпраздновала деревянную свадьбу – пятилетие семейной жизни. Глава района Анатолий Иванов поздравил родителей, вручив им благодарственное письмо и памятные подарки.

Оригинальным стал и музыкальный подарок. Чтобы поздравить с рождением двойни Владимира и Марию, на праздник приехали сестры Батыровы, популярные на татарской эстраде сестры-близнецы.

Кроме того, секреты счастливой семейной жизни услышали новоиспеченные родители из уст серебряных юбиляров, которых также награждали на сцене сквера «Яшьлек».

Восемь семей Мамадышского района отметили благодарственными письмами главы муниципалитета и ценными подарками.

Руководитель Центра семейных отношений Sun&Moon Айгуль Нурисламова поздравила серебряных юбиляров и отметила в своей речи важность института семьи в обществе.

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