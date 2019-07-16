Популярные на татарской эстраде сестры-близнецы Батыровы поздравили двойняшек Мамадыша

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В сквере «Яшьлек» в Мамадыше состоялось награждение двойняшек и серебряных юбиляров, отмечающих в этом году 25-летие семейной жизни, сообщает пресс-служба местного отдела ЗАГС.



В семье Владимира и Марии Егоровых недавно родились двойняшки – Евгений и Арсений. Сыновья стали двойным счастьем и двойной ответственностью для старшего брата Матвея, которому уже исполнилось четыре года.

Семья в этом году отпраздновала деревянную свадьбу – пятилетие семейной жизни. Глава района Анатолий Иванов поздравил родителей, вручив им благодарственное письмо и памятные подарки.



Оригинальным стал и музыкальный подарок. Чтобы поздравить с рождением двойни Владимира и Марию, на праздник приехали сестры Батыровы, популярные на татарской эстраде сестры-близнецы.



Кроме того, секреты счастливой семейной жизни услышали новоиспеченные родители из уст серебряных юбиляров, которых также награждали на сцене сквера «Яшьлек».



Восемь семей Мамадышского района отметили благодарственными письмами главы муниципалитета и ценными подарками.



Руководитель Центра семейных отношений Sun&Moon Айгуль Нурисламова поздравила серебряных юбиляров и отметила в своей речи важность института семьи в обществе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.