В Менделеевске реконструируют аллею Химиков

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске начнется реконструкция аллеи Химиков. Пространство превратят в спортивную аллею, которая будет полностью соответствовать своему имиджу, передает ИЦ «Менделеевск».



В муниципалитете сообщили, что общественное пространство пополнится новыми тренажерами. Кроме того, здесь проложат дорогу с твердым покрытием.

Глава Менделеевского района Валерий Чершинцев отметил, что во время обхода города он часто проходит по аллее и жители просят его вернуть скамейки.



«Отвечаю, что эта часть города – спортивная, по аллее нужно прогуливаться, совершать пробежки, скандинавскую ходьбу, заниматься на тренажерах. А для отдыха есть парк “Дружба”. Люди соглашаются», – подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-инфом» сообщало, что по проекту в парке появятся спортивные тренажеры, новые детские площадки, велодорожки, волейбольное поле. Аллею разделят на зоны экстремальных видов спорта (стритбол, площадка для катания на скейтбордах и bmx), зоны настольных игр и сдачи нормативов ГТО. На бульваре планируют установить пункты проката спортивного оборудования.

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