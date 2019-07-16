Агрызские школьники понаблюдали за жизнью серых цапель в заказнике «Кичке-Тан»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В гостях у государственного природного заказника «Кичке-Тан» побывали воспитанники пришкольного лагеря Иж-Бобьинской школы имени братьев Буби Агрызского района РТ, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ходе экскурсии по экологической тропе заказника воспитанники лагеря смогли понаблюдать за серыми цаплями, колония которых гнездится на верхушках высоких сосен памятника природы «Сложный бор».



В поле зрения юных следопытов попали муравейники, ежи, белки и речные рыбы, упавшие на землю из гнезд цапель. На лугах Кленовой рощи поспели ягоды земляники. После долгих пешеходных переходов на берегу памятника природы «Река Иж» всех накормили вкусным обедом.

Экскурсия произвела сильное впечатление на ребят. Специалисты заказника отметили, что благодаря акции школьники больше узнали о природе родного края и теперь будут больше заботится о ней.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.