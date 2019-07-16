Татар-информ

17 июля 2019, 01:02

Общество

Фотоконкурс «Семейный архив» распутал детективную историю мамадышца

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Общество

Фотоконкурс «Семейный архив» распутал детективную историю мамадышца

Фото: zags.tatarstan.ru

Фотография мамадышца, сделанная в 1970 году и рассказывающая о практически детективном поиске себя, не оставила равнодушной никого.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В фотоконкурсе «Семейный архив», который проводился мамадышским отделом ЗАГС и местной газетой, победил снимок Юлая Фаляхиева. Начальник отдела ЗАГС Айгуль Ахметшина вручила диплом и подарок победителю, сообщает пресс-служба организации.

Фотография мамадышца, сделанная в 1970 году и рассказывающая о практически детективном поиске себя, не оставила равнодушной никого.

В архиве победителя долгие годы хранилась фотография, на которой, кроме него самого, были лишь незнакомые и чужиее люди. Юлай не помнит ни своих родителей, ни родственников, в памяти лишь места, где он рос, и судьба, в которой, к сожалению, было мало любви и нежности.



К большому удивлению, после того как фото было опубликовано в Интернете, поступил отзыв из Казахстана. Откликнулась жительница Нур-Султана Роза Матышева, которая рассказала, что ее родители воспитывали этого мальчика во младенчестве. Она также пояснила, что биологической матери Юлая было всего 16-17 лет на момент рождения ребенка, и она, испугавшись трудностей, отказалась от сына.

По примерным подсчетам, матери Юлая сейчас около 67 лет, поэтому она может быть жива, однако ее фотографий нет. Звонившая и ее родственники пообещали найти биологическую мать мамадышца, который на следующий же день после награждения уехал в Казахстан.

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