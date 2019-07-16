Пользователи Facebook и Instagram столкнулись с очередным сбоем в их работе

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел очередной масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса DownDetector.

Пользователи Facebook’а жалуются прежде всего на проблемы с просмотром новостной ленты (57% случаев), трудности с авторизацией (22%) и полную недоступность соцсети (20%).

Обращения поступают прежде всего из Соединенных Штатов и стран Европы, а также из государств Латинской Америки. Отдельные жалобы направляют и российские пользователи. Число сбоев начало увеличиваться после 17 часов по московскому времени, после 23 часов наблюдается некоторый спад.

При этом пользователи Instagram’а опять-таки жалуются на проблемы с новостной лентой (53% случаев) и трудности с авторизацией (29%). Еще 16% инцидентов связаны с недоступностью веб-сайта соцсети.

География жалоб юзеров Instagram’а мало отличается от географии жалоб пользователей Facebook’а, но большинство сбоев сконцентрировано в США. Проблемы начали нарастать опять-таки после 17 часов, достигли пика к 21 часу, а затем их число начало снижаться.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», предыдущий массовый сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram случился 3 июля. Он носил более глобальный характер.

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