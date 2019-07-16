Часть жителей четырех районов Казани на время останется без электричества

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Завтра, 17 июля, часть жителей Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, с 8 до 20 часов отключат свет в домах Кировского района города по следующим адресам: ул. Боевая, дд. 153–165, 161 и 163; ул. Еловая, дд. 1–12; Кедровый переулок, дд. 1–18; Лиственный переулок, дд. 1–18; ул.Ново-Аракчинская, дд. 5–23; ул. Параллельная, дд. 1–18; ул. Поперечно-Лагерная, дд. 2–10; ул. Поперечно-Равнинная, дд. 1–24; ул. Равнинная, дд. 55–103; ул. Чусовая, дд. 1–18.

В это же время без электричества в поселке Новое Аракчино окажутся дома №№ 1–26 по улице Лаишевская, №№ 18–67 по улице Новгородская и №№ 118– 219/1 по улице Приволжская.

В Ново-Савиновском районе с 8 до 17 часов останутся без электроэнергии дом № 35 по улице Четаева, дома №№ 47, 55 и 57 по улице Чистопольская и дом № 49 по проспекту Ямашева.

Кроме того, в Приволжском районе в это же время отключат свет в доме № 94 по улице Зорге, домах №№ 44, 46, 50 и 50а по улице Сафиуллина, а также №№ 22, 24, 28 и 30 по улице Фучика. Без электричества окажутся и дома поселка Борисково по улицам Локомотивная, Люблинская и Техническая, поселка Салмачи по улицам 2-я Зеленая, 2-я Центральная, Атнинская, Лиственная, Мира, Овражная, Рассветная, Солнечная и Центральная, а также по Гостеприимному проезду.

В Советском районе отключение света с 9 до 18 часов затронет поселки Дербышки (по адресам: ул. Липатова, дд. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4а и 5; ул. Советская, дд. 20, 20/3, 22, 22а и 27а; ул. Энтузиастов, дд. 1, 2) и Радужный (по улицам Загоскина, Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева и Хлебникова).

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

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