Татар-информ

16 июля 2019, 23:28

Сельское хозяйство

Минсельхоз РФ разработал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса России до 2035 года

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Сельское хозяйство

Минсельхоз РФ разработал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса России до 2035 года

Для реализации стратегии потребуется привлечь в отрасль свыше 4,4 трлн рублей дополнительных инвестиций.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства РФ разработало долгосрочную стратегию развития зернового комплекса России до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба аграрного ведомства.

В новой стратегии ведомство предлагает несколько сценариев развития зернового комплекса страны. Базовый предусматривает увеличение валового сбора зерна к 2035 году до 140 млн тонн, что позволит экспортировать 55,9 млн тонн зерновых. Согласно оптимистичному сценарию, производство зерна должно достичь 150,3 млн тонн, объемы его поставок на внешние рынки – 63,6 млн тонн, тогда как посевные площади должны вырасти до 50 млн га, а урожайность – до 35,3 ц/га.

Для реализации предусмотренных стратегией мероприятий потребуется привлечь в отрасль свыше 4,4 трлн рублей дополнительных инвестиций. Речь идет о привлечении средств частных инвесторов, банковского кредитования и целевого финансирования.

Чтобы достичь намеченных целей, предусмотрены такие мероприятия, как повышение плодородия почв путем внесения необходимого количества минеральных и органических удобрений, проведение химической мелиорации (известкования, фосфоритования и гипсования), предотвращение ветровой и водной эрозии, отмечается на сайте министерства.

В Минсельхозе РФ убеждены, что реализация стратегии позволит поддерживать на высоком уровне продовольственную безопасность страны, повысить эффективность и технологичность предприятий зернового комплекса, усилить позиции страны на международном рынке зерна и продуктов его переработки. Проект распоряжения об утверждении данной стратегии внесен в Правительство России.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Минсельхоз РФ прогнозирует валовой сбор зерна в 2019 году в объеме 118 млн тонн.

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