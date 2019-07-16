Татар-информ

16 июля 2019, 22:16

ОбществоЗдоровье и среда

Профессор КФУ рассказал о лунном затмении этой ночью

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ОбществоЗдоровье и среда

Профессор КФУ рассказал о лунном затмении этой ночью

Фото: архив

Заметить изменение цвета лунного диска будет достаточно трудно.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сегодня ночью будет наблюдаться частное лунное затмение. О небесном явлении рассказал директор Астрономической обсерватории Казанского (Приволжского) федерального университета, профессор Института физики К(П)ФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

В южную часть земной тени Луна начала входить сегодня в 21.41 по московскому времени. При этом пик затмения придется на 00.31 17 июля. В полночь естественный спутник Земли окажется в ее тени чуть более чем наполовину.

Юрий Нефедьев объяснил, чем полное затмение, когда Луна полностью погружается в тень Земли и приобретает красноватый оттенок, отличается от частного. «Когда происходит частное затмение, то Луна тоже немного меняет цвет, но заметить это бывает гораздо труднее, если, конечно, на нее не падает конус полной тени. Вполне вероятно, что сегодня многие просто не увидят легкого “покраснения“ Луны», – подчеркнул исследователь естественного спутника нашей планеты.

При этом астроном отметил, что расстраиваться из-за этого не стоит, так как на территории России частные лунные затмения можно наблюдать несколько раз в год. А вот ближайшее полное лунное затмение произойдет только 7 сентября 2025 года.

Сегодняшнее лунное затмение при условии ясной погоды можно будет увидеть на всей территории России, за исключением северных и удаленных восточных районов. Кроме того, его можно будет наблюдать в большей части Европы и Азии, в Австралии и Африке, на юго-востоке Северной Америки и в Южной Америке. 

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