Бывший главный тренер УНИКСа возглавит сборную Латвии

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Итальянский баскетбольный тренер Андреа Тринкьери, возглавлявший казанский УНИКС в сезоне 2013-2014 годов, дал принципиальное согласие на предложение Федерации баскетбола Латвии стать главный тренером сборной этой страны. Об этом сообщает портал Eurohoops.net.

Издание утверждает, что Тринкьери и ФБЛ достигли принципиального согласия относительно работы известного специалиста со сборной Латвии. Если соглашение будет подписано, то для Тринкьери это будет второй опыт работы со сборной. В сезоне 2013-2014 помимо УНИКСа он возглавлял и сборную Греции.

После яркого сезона в Казани УНИКС вышел тогда в финал Кубка Европы, где проиграл испанской «Валенсии», а сам Тринкьери стал любимцем публики и журналистов за предельную откровенность и образность выражений. Затем итальянец три года подряд приводил скромный «Брозе Бамберг» к званию чемпиона Германии. В минувшем сезоне Тринкьери стал работать с белградским «Партизаном» и выиграл с ним Кубок Сербии, вывел команду в финал плей-офф сербского чемпионата и полуфинал Адриатический лиги, уступив в двух последних турнирах белградской же «Црвене Звезде».

Правда, сам Тринкьери в своем Twitter’е категорически опроверг наличие договоренности с ФБЛ, написав: It is not true! («Это неправда!»). Но портал, приведя слова Андреа, заметил, что уверен в истинности своей информации.

