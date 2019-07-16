Доцент КГАСУ получил Госпремию имени Алемасова за развитие технологии дорожного строительства

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Института транспортных сооружений КГАСУ Ленар Мавлиев удостоен Государственной премии РТ имени академика Алемасова. Премия вручена за значительный вклад в развитие в Татарстане технологии дорожного строительства из доступного местного минерального сырья и отходов промышленности, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

«В Татарстане отсутствуют запасы прочного щебня, поэтому тема работы явилась весьма актуальной и нашла развитие в последующих научных исследованиях кафедры. С 2009 года на кафедре активизировались исследования по разработке материала “модифицированный цементогрунт”. Это смесь грунта, цемента, гранулометрических и химических добавок для использования в конструкциях дорожных одежд», – рассказал Мавлиев.

Ученый получил оптимальные составы цементогрунта с применением местного щебня, песка, песчано-гравийной смеси, асфальтогранулята в качестве гранулометрических добавок, а также кремнийорганических гидрофобизаторов, пластификаторов, электролитов и разработанных комплексных модификаторов на их основе в качестве химических добавок. По его словам, такая модификация позволяет добиться повышенной прочности и долговечности цементогрунтов.

При поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ разработанные Мавлиевым материалы и конструкции начали с 2013 года использовать в Татарстане при строительстве автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения. В текущем году подрядные организации планируют строить дороги по соответствующей технологии.

Результаты научно-исследовательских работ Мавлиева опубликованы в специализированных российских и зарубежных журналах. Он является обладателем десяти патентов на составы дорожно-строительных материалов и на конструкции дорожной одежды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госпремию имени Алемасова за разработку системы аварийного приводнения вертолета «Ансат» вручили инженеру Казанского вертолетного завода.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.